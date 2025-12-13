La sentenza a sorpresa | Sasch condannato solo il figlio dell’ex sindaco

Una sentenza inaspettata ha condannato a tre anni per bancarotta fraudolenta Giacomo Cenni, figlio dell’ex sindaco Roberto Cenni, nel procedimento sul fallimento del gruppo Sasch. La decisione ha sorpreso gli osservatori, lasciando irrisolti alcuni aspetti legati alle responsabilità degli altri soggetti coinvolti nella vicenda.

Prato, 12 dicembre 2025 – Sentenza a sorpresa. Per il crac del gruppo Sasch, fondato dall’ex sindaco Roberto Cenni, è stato condannato a tre anni per bancarotta fraudolenta solo il figlio dell’ex patron, Giacomo. Sentenza a sorpresa in quanto la stessa pm Valentina Cosci aveva chiesto, durante la requisitoria, l’assoluzione per tutti gli imputati, quattro quelli rimasti alla sbarra, per mancanza dell’elemento “soggettivo” per quanto concerne i reati societari. Evidentemente il collegio dei giudici di Prato – presieduto da Cavedoni – non ha accolto la ricostruzione del pubblico ministero decidendo ieri di condannare solo Giacomo Cenni, assistito dall’avvocato Manuele Ciappi. Lanazione.it

