La sanità del futuro PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 13 dicembre 2025

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di Piazza Libertà del 13 dicembre 2025, si esplorano le innovazioni della sanità del futuro, con un focus particolare sull’impatto dell’intelligenza artificiale. Si analizzano le nuove tecnologie e le sfide emergenti per migliorare i servizi sanitari e la qualità della cura, delineando un panorama in continua evoluzione nel settore della salute.

L'intelligenza artificiale e la ''sanità'' del futuro. PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 13 dicembre 2025. Imolaoggi.it

la sanit224 del futuro piazza liberta8217 puntata di sabato 13 dicembre 2025

© Imolaoggi.it - La “sanità” del futuro. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 13 dicembre 2025