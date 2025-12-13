La Russa | Il premier? Va scelto dal popolo È una riforma per l' Italia

Il dibattito sulla riforma del sistema di nomina del premier si intensifica, con Matteo La Russa che sottolinea l'importanza di coinvolgere il popolo nella scelta del presidente del Consiglio. La proposta mira a garantire maggiore stabilità politica e una durata quinquennale del governo, senza modificare il ruolo del presidente della Repubblica.

"Non abbiamo intenzione di cancellare il ruolo del presidente della Repubblica, vogliamo solo dare stabilità al governo, vogliamo che sia la gente a decidere il presidente del Consiglio e che possibilmente duri cinque anni. Questo vi può andare bene? Speravamo in un approccio positivo", dell'opposizione, "non è stato così". L'ha affermati il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Enrico Mentana sul palco di Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia in corso a Roma. "Non facciamo questa riforma del premierato per noi, i dati dei sondaggi danno per molto probabile che il centrodestra possa presentarsi alle elezioni e rivincere. Iltempo.it

