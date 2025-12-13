La Ruota Della Fortuna Gerry lo svela al pubblico | cosa accadrà a Natale e Capodanno

Durante l’ultima puntata de La Ruota Della Fortuna, Gerry Scotti ha rivelato sorprendenti dettagli su come il programma si svolgerà durante le festività di Natale e Capodanno, offrendo ai telespettatori anticipazioni su eventuali cambiamenti e sorprese speciali per le celebrazioni.

Durante l’ultima puntata de La Ruota Della Fortuna, Gerry Scotti fa una rivelazione al pubblico: ecco cosa accadrà al programma a Natale e Capodanno. Il programma di Gerry Scotti e Samira Lui, non smette di accompagnare il prime time del pubblico italiano che affezionato non salta neanche una puntata. Tra colpi di scena, risate e gioco serrato, si conferma il game show più amato del momento. La Ruota Della Fortuna, programmazione festività (MediasetInfinity) – cityrumors.it E Gerry non smette di svelare chicche che piacciono ai telespettatori. Così dopo le nuove regole di galateo a tavola (mi raccomando non augurate “Buon Appetito”) e aver fatto raccontare a Samira del suo vicinato, ora è il turno delle festività che si avvicinano e del “destino” de La Ruota Della Fortuna in quei giorni. Cityrumors.it

