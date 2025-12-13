La risposta di Mosca al congelamento degli asset da parte dell’Ue

La Russia ha annunciato che reagirà prontamente al congelamento dei propri asset deciso dall’Unione Europea. La decisione europea ha suscitato una risposta immediata da parte di Mosca, che si prepara a mettere in atto misure di risposta a breve termine. La situazione evidenzia le tensioni crescenti tra le due parti e le implicazioni geopolitiche in gioco.

La Russia è pronta a reagire al congelamento dei propri asset deciso dall’Unione europea e annuncia una risposta a breve termine. A renderlo noto è stata la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che in una nota diffusa dal dicastero e ripresa da Ria Novosti ha avvertito che «La nostra risposta sarà immediata. La Banca di Russia ha pubblicato una dichiarazione dettagliata sulla questione il 12 dicembre. Misure concrete sono già in fase di attuazione». Zakharova: «Atto illegale che viola il diritto internazionale». Mosca contesta le iniziative europee sui beni sovrani russi, sostenendo che «L’assegnazione dei nostri beni sovrani senza il consenso della Russia, che si tratti di un blocco a tempo indeterminato, di un ritiro o di un tentativo di presentare la loro confisca di fatto come una sorta di prestito di riparazione, costituisce un atto assolutamente illegale che viola gravemente il diritto internazionale». Lettera43.it

Asset russi congelati, Mosca: "Presto risponderemo a mossa Ue". Salvini: "L'Europa scherza con il fuoco" - E' l'avvertimento, lanciato oggi, sabato 13 dicembre, dalla portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharov ... msn.com