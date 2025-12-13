Il caso di Jeffrey Epstein è uno dei più controversi degli ultimi decenni, coinvolgendo accuse di traffico sessuale di minori, un controverso accordo del 2008 e numerose vittime. In questo articolo, ricostruiamo i momenti salienti della sua vicenda, analizzando il processo, le implicazioni e i dettagli ancora oscuri di questa vicenda scandalosa.

Chi era Jeffrey Epstein? Che accordo aveva stretto con le autorità dopo essere stato arrestato nel 2008? E chi erano le sue vittime? Ricostruiamo il caso del finanziere - amico dei potenti del mondo, morto suicida in carcere nel 2019 con un accusa di traffico sessuale di minori e altri reati - e proviamo a far luce sugli aspetti poco chiari di questa vicenda. Fanpage.it

La ricostruzione del caso Epstein: il processo e l’accordo del 2008, le vittime e i files - Che accordo aveva stretto con le autorità dopo essere stato arrestato nel 2008? fanpage.it