La rabbia e la paura dei lavoratori | Dopo 21 anni messo fra gli esuberi come fossi l’ultimo arrivato

I lavoratori esprimono rabbia e paura dopo aver scoperto di essere stati inseriti tra gli esuberi dopo 21 anni di servizio, sentendosi trattati come nuovi arrivati. La loro protesta si unisce al disappunto verso una legge di bilancio giudicata ingiusta, che predilige i fondi per il riarmo rispetto a temi fondamentali come ricerca, sanità e salari.

"Contro una legge di bilancio ingiusta, che destina i fondi al riarmo anziché alla ricerca, alla salute e all’adeguamento degli stipendi". Ieri mattina la Cgil è scesa in piazza e, nel serpentone tra le vie del centro, ci sono numerosi lavoratori. Tra questi i metalmeccanici, i dipendenti della scuola, della funzione pubblica e di Yoox. Elena Dian è la delegata della Fiom Cgil di un’azienda di Castel Maggiore da 40 operai. "L’automotive sta avendo un tracollo importante e sembra che non interessi a nessuno – racconta Dian – I nostri soldi dovrebbero essere investiti nella conversione ecologica e digitale delle aziende, non nella guerra". Ilrestodelcarlino.it

