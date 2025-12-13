La protezione della natura non si contrappone allo sviluppo ma allo sviluppo ingiusto

L'articolo esplora il rapporto tra protezione ambientale e sviluppo, evidenziando come la tutela della natura non sia in contrasto con la crescita economica, ma piuttosto con uno sviluppo ingiusto. Attraverso le riflessioni di Grammenos Mastrojeni, esperto di diplomazia climatica e sostenibilità, si approfondiscono le sfide e le opportunità di un modello di sviluppo equo e rispettoso dell’ambiente.

Diplomatico, professore e saggista, Grammenos Mastrojeni è una voce autorevole della diplomazia climatica internazionale, vicesegretario generale dell’Unione per il Mediterraneo, responsabile per l’energia e l’azione per il clima, docente di Sostenibilità, Ambiente e Geostrategia presso diverse Università. Ha pubblicato libri importanti come Effetto serra, effetto guerra (2017, con Antonello Pasini), Effetti farfalla (2021), Vola Italia (2023). Il nostro dialogo con Mastrojeni parte dal bilancio della COP30, la Conferenza dell’Onu sul clima tenutasi a Belém in Amazzonia, e si allarga alle prospettive della diplomazia climatica nell’era del riarmo, alla relazione tra guerre e clima, al ruolo della finanza, allo stato reale della transizione ecologica, al suo nuovo progetto divulgativo. Bergamonews.it La protezione della natura non si contrappone allo sviluppo, ma allo sviluppo ingiusto - Per la protezione della natura, le Conferenze sul clima sono importanti, ma finché non superiamo la percezione di dover scegliere tra crescita economica e ambiente resteremo bloccati" ... bergamonews.it

