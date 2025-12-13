La Protezione Civile testa gli tsunami in Liguria studiando il terremoto del 1887

La Protezione Civile della Liguria ha avviato test di simulazione sugli tsunami, ispirandosi al terremoto del 1887 nell’Imperiese. L’evento sismico, che causò 631 vittime e ingenti danni ai paesi, è al centro di uno studio condotto dalle Università di Genova e Trieste, volto a migliorare la preparazione e la prevenzione in vista di future emergenze.

