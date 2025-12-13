La protesta per salvare uno degli ultimi parchi rimasti
Un gruppo di cittadini ha manifestato nuovamente contro la cementificazione del parco di via Gramsci a Bovisio Masciago, uno degli ultimi spazi verdi rimasti nella zona. La protesta mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità sulla tutela di quest’area naturale, minacciata dai progetti di sviluppo edilizio. L’evento si inserisce in un più ampio movimento di difesa del patrimonio ambientale locale.
Erano già scesi in piazza per protestare contro la cementificazione del parco di via Gramsci a Bovisio Masciago. Oggi, sabato 13, i cittadini manifesteranno davanti al Comune portando al sindaco le firme finora raccolte per dire no alla cementificazione dell'area.Là dove ora c’è del verde, presto. Monzatoday.it
