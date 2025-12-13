La Promessa anticipazioni 14 dicembre Cruz chiede aiuto a Petra | Jana vuole denunciarla alla Guardia Civile

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: messa alle strette dalle accuse di Jana, Cruz chiede l'aiuto di Petra e tenta di fermare la denuncia alla Guardia Civil, mentre alla tenuta cresce la paura di uno scandalo. La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: nonostante il rifiuto di Ricardo, Ana è convinta di poter riaccendere il suo amore. Movieplayer.it

