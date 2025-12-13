La prima gioia di Seghetti regala 3 punti al Padova contro la Reggiana

Il Padova ottiene la sua seconda vittoria esterna consecutiva, grazie alla decisiva prestazione di Seghetti e Sgarbi, che permettono alla squadra di salire in zona playoff. Dopo la sedicesima giornata, il mercato estivo si rivela una mossa vincente, consolidando il rendimento dei biancoscudati e rafforzando le ambizioni di classifica.

Sgarbi e Seghetti, il Padova vola in zona playoff. Alla sedicesima giornata il mercato estivo del Padova inizia a portare i suoi frutti, con la seconda vittoria esterna consecutiva in campionato, questa volta sul campo di una Reggiana arrembante, vanitosa e ingenua. 2-1 per i ragazzi di. Padovaoggi.it

