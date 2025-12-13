La posizione di Michael Olise sui giganti europei si muove tra l’interesse del Liverpool

Il Liverpool sta rafforzando il suo attacco e ha messo gli occhi su Michael Olise come possibile sostituto di Mohamed Salah. L'interesse nei suoi confronti si sta intensificando, rendendo il giovane talento uno dei nomi più caldi nel mercato dei trasferimenti.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Michael Olise è ricercato dal Liverpool. (Foto di Adam PrettyGetty Images) Il Liverpool ha intensificato gli sforzi per ingaggiare un sostituto per Mohamed Salah, con Michael Olise tra i suoi obiettivi principali. L’ex ala del Crystal Palace è in forma sensazionale da quando è arrivato al Bayern Monaco nell’estate del 2024, e ora potrebbe essere pronto per un ritorno in Premier League. C’è molto interesse per Olise da parte dei funzionari di Anfield. L’accordo non sarà economico, ma è visto come il perfetto successore di Salah, che potrebbe lasciare il Liverpool già il mese prossimo, ora che ha litigato con Arne Slot. Justcalcio.com

