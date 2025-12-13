La Parma Food Valley si regala una vetrina d’eccezione all’ONU

La Parma Food Valley ha ottenuto un'importante visibilità a livello internazionale partecipando alla 29ª riunione dell'ONU a New York. Grazie alla presenza di rappresentanti della Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy, la regione ha messo in luce il suo ruolo di eccellenza nel settore gastronomico e della sostenibilità.

È quanto è accaduto venerdì sera a New York, dove Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy – attraverso Alessandra Foppiano, portavoce di Fondazione ed executive manager di Parma Alimentare - ha partecipato alla 29esima. Una serata dove tra aperitivo e cena sono stati serviti agli ospiti presenti, tra cui il 'Cittadino globale dell'anno' Javier Bardem, tutti i prodotti d'eccellenza delle 6 filiere

