La pace di Trump imbarazza l’Europa

L'annuncio di Matteo Salvini sulla fedeltà della Lega al governo, nonostante le tensioni sull'invio di aiuti militari all'Ucraina, ha scosso il panorama politico europeo. La dichiarazione arriva in un momento di crescente incertezza, mentre il mondo si interroga sulle reali intenzioni degli alleati italiani e sulle implicazioni di questa posizione per la stabilità internazionale.

Roma, 13 dicembre 2025 – Mentre il mondo politico si affannava a chiedersi se Matteo Salvini avrebbe messo una buona volta in difficoltà il governo opponendosi all’invio di aiuti militari all’ Ucraina, ieri notte il leader della Lega in tutta tranquillità affermava a Porta a porta che la fedeltà del suo partito al governo è assoluta. Fedeltà a un governo, ha aggiunto, esempio internazionale di stabilità. Salvini sostiene, peraltro, che l’ Ucraina ha perso la guerra e che non ha senso continuare a far morire migliaia di persone da ambo le parti. Ben venga perciò, al più presto, un accordo di pace patrocinato da Trump. Quotidiano.net

Trump: 'Zelensky dovrà farsi piacere il piano di pace'. Putin: 'Base per la pace' - Sei giorni per capire se Volodymyr Zelensky accetterà un piano che odora di resa o deciderà di andare avanti, senza il suo alleato più forte. ansa.it

Ucraina, ok sostanziale al piano di pace di Trump. Ma si tratta ancora - Roma – Arriva l’ok a una nuova versione del piano di pace di Trump, ridotta da 28 a 19 punti. ilsecoloxix.it

