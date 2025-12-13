La nuova corsa alla terra | perché i terreni agricoli sono l’investimento del momento

Negli ultimi tempi, i terreni agricoli stanno conquistando l’interesse degli investitori come la nuova opportunità di guadagno. Un ritorno alle origini che supera le tradizionali forme di investimento, offrendo prospettive di crescita e stabilità. In questo articolo esploreremo le ragioni di questa crescente tendenza e le potenzialità di un settore in forte espansione.

Dimenticate le criptovalute, l’oro o i titoli di Stato. Il “nuovo” investimento si chiama terra. Niente a che vedere con qualche diavoleria finanziaria per salvare il pianeta, ma semplicemente il ritorno a un bene antico che si sta riscoprendo denso di prospettive economiche. Una volta i terreni facevano parte della dote a una figlia o erano l’ambita eredità di un genitore facoltoso. Pian piano però sono stati dimenticati, specie quelli a ridosso della costa considerati, prima della speculazione edilizia trainata dal boom del turismo, senza valore, perché destinati al pascolo. Noto il caso dell’area della Costa Smeralda venduta all’Aga Khan a prezzi stracciati rispetto a quelli che avrebbe raggiunto in seguito. Panorama.it La nuova corsa alle risorse d'Africa: cosa insegna il caso Barrick in Mali (di M. Di Giulio) x.com Di fronte ai venti di guerra e alla nuova corsa al riarmo, la Cei propone un Servizio civile obbligatorio, come alternativa al ritorno della leva militare proposta dal ministro Crosetto. Una proposta percorribile o solo una provocazione? Ne parliamo con due giova - facebook.com facebook © Panorama.it - La nuova corsa alla terra: perché i terreni agricoli sono l’investimento del momento

#opel #corsa restyling: ecco come è cambiata la #citycar tedesca!

Video #opel #corsa restyling: ecco come è cambiata la #citycar tedesca! Video #opel #corsa restyling: ecco come è cambiata la #citycar tedesca!