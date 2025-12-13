La musica aiuta l’apprendimento c’è correlazione tra ritmo sviluppo cognitivo Buone pratiche

La musica svolge un ruolo fondamentale nel processo di apprendimento, influenzando lo sviluppo cognitivo attraverso il ritmo e i suoni. Questa connessione tra suoni antichi e moderni risveglia le emozioni profonde, attraversando il corpo prima ancora di raggiungere il pensiero, e stimola le aree più primordiali del cervello.

Musica. Suoni antichi e futuri che attraversano il nostro corpo prima ancora di raggiungere il pensiero, che scivolano nelle pieghe del cervello e risvegliano quelle regioni profonde, primordiali, dove abitano le emozioni più vere. La musica ci riporta a ciò che siamo: uomini e donne attraversati da memorie lontane, da nostalgie inattese, da un amore irriducibile per la vita.