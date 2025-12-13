La mostra Cammini di Grazia arriva al Museo dell’Arciconfraternita dei Pellegrini di Napoli

Dal 13 dicembre, il Museo dell’Arciconfraternita dei Pellegrini di Napoli ospita la mostra “Cammini di Grazia”, un’esposizione dedicata alle vie spirituali e alle tradizioni di fede che attraversano la città. Un’occasione per scoprire i percorsi storici e culturali che hanno segnato il patrimonio religioso napoletano, offrendo ai visitatori un viaggio tra arte, devozione e spiritualità.

Dal 13 dicembre la mostra "Cammini di Grazia" sarà esposta al museo dell'Arciconfraternita dei Pellegrini di Napoli. S'inaugura sabato 13 dicembre 2025, la mostra Cammini di Grazia. Dipinti dalla collezione della Fondazione De Chiara De Maio, a cura del professor Vincenzo De Luca e organizzata da LaPrimAmericana in collaborazione con la Fondazione De Chiara De Maio.

Inaugurazione mostra “Cammini di grazia”: Luca Giordano incontra Fernando Botero e Max Coppeta - Dipinti dalla collezione della Fondazione De Chiara De Maio, a cura del professor Vincenzo De ... napolivillage.com

MOSTRA - "Cammini di grazia: Luca Giordano incontra Fernando Botero e Max Coppeta", dal 13 dicembre all'8 gennaio presso il Museo dell'Arciconfraternita dei Pellegrini a Napoli ift.tt/ExNzWaf x.com

