La monarchia inglese ha costi stellari ma Re Carlo è miliardario

La monarchia inglese continua a suscitare dibattiti per i suoi elevati costi di mantenimento, nonostante la ricchezza personale di Re Carlo. Questo articolo esplora l'equilibrio tra spese pubbliche e patrimonio reale, analizzando l'impatto economico e le considerazioni sul suo ruolo simbolico e finanziario.

Si torna a parlare di monarchia inglese, e dei suoi costi esorbitanti. Un tema mai esaurito che si ripropone spesso. Il popolo inglese ama i suoi Royals, ma non mancano malcontenti e recriminazioni. Di sicuro farà molto discutere il nuovo libro dell'ex ministro Norman Baker, che ha fatto letteralmente i conti in tasca a Re Carlo III. La monarchia britannica è una vera e propria macchina da soldi, che dona prestigio alla Gran Bretagna e genera lauti guadagni, ma "tenerla in piedi" ha costi davvero proibitivi, specialmente in un periodo come questo. Stando a quanto riportato nel libro Royal mint, national debt: the Shocking truth about the royals' finances di Baker, si tratta della monarchia più costosa al mondo, con ben 150 milioni di spese annuali. Ilgiornale.it

