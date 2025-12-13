La moglie lo credeva a cena con i colleghi lui spunta nello spot del ristorante con un’altra | Voglio il risarcimento

Un uomo, creduto a cena con i colleghi, viene sorpreso in uno spot pubblicitario del ristorante con un’altra donna. La scoperta, avvenuta tramite un video sui social media, ha scatenato polemiche e richieste di risarcimento, sollevando dubbi sulla privacy e le implicazioni di incidenti condivisi involontariamente online.

Un tradimento ripreso in bella vista, anche se inconsapevolmente, e postato sui social media one video pubblicitario di un ristorante. È la sventura che è accaduta a un uomo in Sicilia, filmato dai gestori di un locale mentre era a cena fuori con l’amante. Ora l’uomo si è rivolto al Codacons, lamentando di essere finito nello spot senza che avesse firmato nessun consenso. Il tradimento finito sui social. Era uscito di casa, dicendo alla moglie che si sarebbero visti quella sera dopo una cena di lavoro. Poi si è incontrato con l’amante ed è uscito con lei in un ristorante. Il video, pubblicato dal locale sui social, ha smascherato la menzogna del marito infedele. Open.online

Rimini, muore in vacanza a Cuba mentre cena con moglie e amici - È morto a Cuba, durante una cena nella località balneare di Varadero, uno dei tecnici storici di Rimini, colpito da infarto mentre era a tavola con la moglie e un folto ... ilrestodelcarlino.it

Quarta Repubblica. . "Penso che questa condanna poteva non essere espressa in questi termini e in questo modo, il gioielliere credeva cha le moglie fosse stata portata via. Il compito del giudice è ricostruire le cause che hanno portato all'evento." #Matone #q - facebook.com facebook