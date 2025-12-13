La missione di Scalfari tra Pci e antisocialismo

Nel 1976, il giornalista Eugenio Scalfari fondò Repubblica, segnando un punto di svolta nel panorama dell'informazione italiana. Questa introduzione ripercorre il suo percorso tra il Pci e l'antisocialismo, offrendo uno sguardo sulle sfide e le trasformazioni che hanno caratterizzato la sua lunga carriera e il ruolo di Repubblica nel contesto politico e sociale.

Fa una certa impressione sentire e leggere di Repubblica, quella naturalmente di carta, in vendita non nelle edicole ma dal notaio, ad un vecchio giornalista che la vide nascere con una certa ansia nel 1976. L'ansia che si viveva nel Giornale di Indro Montanelli, nato nel 1974 e diventato rapidamente, fra edicole e palazzi della Roma politica, un partito. Sì, il partito di opposizione alla prospettiva di quella che Giovanni Spadolini aveva chiamato sulle colonne del Corriere della Sera «Repubblica conciliare» ed Enrico Berlinguer poi incartò nella sua proposta di «compromesso storico». Al Giornale si viveva un'apprensione che Montanelli cercava di contrastare con una visione ottimistica delle proprie forze e del buon senso degli italiani, che lui era convinto di sapere interpretare molto meglio di Eugenio Scalfari, il fondatore e direttore del nuovo quotidiano.