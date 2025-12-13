La ministra Bernini difende il semestre filtro di Medicina, definendolo una riforma che rompe con le lobby. A pochi giorni dalla contestazione ad Atreju, riprende il dibattito sulla novità che entrerà in vigore dall’anno accademico 2025/2026, sottolineando i suoi obiettivi di cambiamento nel sistema formativo medico.

A pochi giorni dalla contestazione ad Atreju, Anna Maria Bernini torna a parlare della riforma della facoltà di Medicina, entrata in vigore dall’anno accademico 20252026. La ministra dell’Università ha difeso a spada tratta l’azione del governo, descrivendo la misura come « la riforma che scardina più lobby degli ultimi 25 anni ». Parlando a un evento a Palermo, Bernini ha passato in rassegna i diversi portatori di interesse che si sarebbero opposti all’azione del governo per mero interesse economico: «Abbiamo scardinato la lobby della formazione costosissima per i test universitari mnemonici selettivi e non formanti, quella dei professori che si mettevano a disposizione per fare ripetizioni e lezioni private, quella di chi non vuole far entrare nessuno, perché ritiene che i medici siano già sufficienti e quella degli avvocati che fanno i ricorsi». Open.online

La ministra Bernini difende il semestre filtro di Medicina: «È la riforma che scardina più lobby». E torna sulla contestazione di Atreju - A proposito del siparietto di qualche giorno fa all'evento di FdI, la ministra forzista dice: «Quegli studenti facevano politica» ... open.online