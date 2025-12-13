La mia famiglia a Taipei anteprima speciale del film con la regista e la piccola protagonista di 9 anni

L'anteprima speciale del film ‘La mia famiglia a Taipei’ si è svolta a Bologna, nel pop-up cinema Jolly affollato di giovani spettatori. La regista Shih-Ching Tsou e la piccola protagonista Nina Ye, di appena nove anni, hanno incontrato il pubblico in un evento ricco di entusiasmo e curiosità, offrendo un momento unico di condivisione e spettacolo.

Bologna, 13 dicembre 2025 - È un Pop Up cinema Jolly gremito, pieno di ragazzi, quello che accoglie la regista de ‘ La mia famiglia a Taipei ’, Shih-Ching Tsou, e la protagonista Nina Ye, di nove anni. Il film, vincitore della Festa del cinema di Roma, è stato proiettato in anteprima speciale. Arriverà nelle sale italiane dal 22 dicembre, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection e Wise Pictures. La trama del film ‘La mia famiglia a Taipei’. Ambientato nella Taipei contemporanea, il film segue la vita faticosa di una madre single e delle sue due figlie. Ilrestodelcarlino.it La mia famiglia a Taipei, anteprima speciale del film con la regista e la piccola protagonista di 9 anni - sceneggiato e prodotto dal premio Oscar Sean Baker e vincitore della Festa del cinema di Roma. ilrestodelcarlino.it

