la memoria e il ricordo oggi si intitola a gonnella il parco di coreglia

Questa mattina alle 11 il parco del palazzo "Il Forte" a Coreglia Antelminelli sarà dedicato a Trento Gonnella, indimendicata personalità che fu amato sindaco del Comune dal 1985 al 1991. Un uomo che ha saputo essere vicino alla gente, grazie alla sua capacità di relazionarsi e di intuirne rapidamente i caratteri, le ansie e i bisogni. In questo modo ricordano Gonella dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Remaschi che ha promosso l’iniziativa odierna anche su spinta dei cittadini desiderosi di aver un luogo che portasse il nome di un personaggo della vita pubblica che ancora ogg in molti ricordano con affetto e stima a Coreglia e non solo. Lanazione.it

