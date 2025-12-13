La manovra della Fornero? 4 tasse

La manovra della Fornero propone nuove tasse e modifiche fiscali che stanno suscitando polemiche. Tra aumenti su affitti e successioni, revisione dell'IVA e l'esclusione della flat tax per gli autonomi, le misure rappresentano un intervento significativo nel panorama economico e fiscale italiano.

Dopo averci fatto piangere da esponente del governo Monti, ora sforna idee da brivido: «Imposte su affitti e successioni, rimodulazione Iva e niente flat tax per gli autonomi». Andrebbe insignita ad honorem del premio «Bocca di rosa» e non per il suo elegantissimo filo di rossetto che sottolinea il sorriso accennato tra lo sdegnoso e il cinico, ma perché, come le prefiche cantate da Fabrizio De Andrè, non potendo più dare cattivo esempio prova a dare buoni consigli. Che non paiono neanche tanto di qualità.

