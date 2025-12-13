La mamma della Meloni | Giorgia è la negazione del patriarcato

In un'intervista, Anna Paratore, madre di Giorgia Meloni, esprime la sua visione sulla figura della figlia, affermando che rappresenta una negazione del patriarcato. Le sue parole offrono uno sguardo personale e intimo sulla donna che oggi guida l’Italia, contribuendo a sfatare alcuni stereotipi e a delineare un’immagine più complessa e autentica di Meloni.

Il patriarcato? Di certo non è alla base del modello di Giorgia Meloni. A dirlo è Anna Paratore, madre del presidente del Consiglio e di sua sorella Arianna, responsabile della segreteria politica di FdI. "Questa è una stupidata", dice in un'intervista al Corriere a chi gli chiede se davvero il governo si basa sul patriarcato, "La nostra storia, quella mia e delle mie figlie, racconta l’opposto. A casa nostra anche il cane è femmina, Nina, non c’è spazio per gli uomini. Le donne hanno una marcia in più, voi riuscite a fare solo una cosa per volta, al massimo due, noi no. Giorgia è la negazione del patriarcato. Ilgiornale.it La mamma delle sorelle Meloni: «Arianna troppo autocritica, Giorgia pensi più a sé stessa. La nostra chat matriarcale» x.com L'attore ospite ad Atreju davanti alla mamma di Giorgia Meloni - facebook.com facebook © Ilgiornale.it - La mamma della Meloni: "Giorgia è la negazione del patriarcato"

