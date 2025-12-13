La magia risuona nelle chiese Il tour dei Campanari Ferraresi Si parte da Chiesuol del Fosso
Dal 16 al 24 dicembre, le chiese dei Campanari Ferraresi ospitano il tour “Novena di Natale Campanaria”, un evento che celebra la tradizione delle campane. Ogni sera alle 18, i visitatori possono immergersi in un’atmosfera di musica e spiritualità, riscoprendo il suono che accompagna le festività natalizie nella regione.
I Campanari ritornano con l’iniziativa ‘Novena di Natale Campanaria’, dal 16 al 24 dicembre, tutte le sere dalle 18.30. Concerto itinerante fra nove campanili, in attesa del 25 dicembre. I Campanari suoneranno nei campanili di Chiesuol del Fosso, Santo Spirito, San Francesco, San Giorgio, Santa Francesca Romana, San Carlo, Santo Stefano, San Cristoforo alla Certosa e alla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Perpetuo Soccorso. Alla conferenza di presentazione ieri, l’assessore Cristina Coletti. "L’evento della Novena Campanaria ci offre l’opportunità di vivere il giorno di Natale – afferma – con la spiritualità giusta e autentica". Ilrestodelcarlino.it
La magia del Natale risuona in piazza! La Banda Musicale Santa Cecilia di Monte Romano e la Banda Setaccioli di Tarquinia si uniranno in un’unica, armoniosa esibizione che riempirà il paese di musica, tradizione ed emozione. - facebook.com facebook
L'Aquila celebra il Natale con le note degli organi storici