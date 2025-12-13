La magia del Natale nella perla lecchese del lago

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Varenna, affascinante perla del lago di Como, si trasforma durante il periodo natalizio in un incantevole scenario di luci, musica e tradizione. Con l’inizio delle festività, il borgo si anima di eventi e atmosfere magiche, regalando ai visitatori un’esperienza unica che celebra lo spirito del Natale fino all’Epifania.

L'atmosfera natalizia avvolge anche la perla lecchese del lago di Como. Dopo l'accensione delle prime luci e addobbi entra nel vivo infatti “Varenna Christmas Time”: concerti, musica e tradizione coloreranno il borgo lariano fino all’Epifania."L’amministrazione di Varenna è lieta di presentare il. Leccotoday.it

