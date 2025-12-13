Varenna, affascinante perla del lago di Como, si trasforma durante il periodo natalizio in un incantevole scenario di luci, musica e tradizione. Con l’inizio delle festività, il borgo si anima di eventi e atmosfere magiche, regalando ai visitatori un’esperienza unica che celebra lo spirito del Natale fino all’Epifania.

L'atmosfera natalizia avvolge anche la perla lecchese del lago di Como. Dopo l'accensione delle prime luci e addobbi entra nel vivo infatti “Varenna Christmas Time”: concerti, musica e tradizione coloreranno il borgo lariano fino all’Epifania."L’amministrazione di Varenna è lieta di presentare il. Leccotoday.it

La magia del Natale nella perla lecchese del lago - Concerti, musica, illuminazioni e tradizione animeranno Varenna fino all’Epifania: un poker di eventi in uno scenario unico ... leccotoday.it

La magia del Natale si accende in Piazza della Scala grazie all’albero "Lumen Your Christmas" realizzato da La Nordica-Extraflame official page, simbolo di calore, luce e tradizione. Un’installazione che illumina le feste e crea un’atmosfera unica, da viver - facebook.com facebook