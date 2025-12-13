La magia del Natale arriva ai Giardini della Carnale | ecco lo spettacolo Christmas Town

I Giardini della Carnale si trasformano nel cuore pulsante delle festività natalizie con lo spettacolo “Christmas Town”. Un evento che promette di incantare grandi e piccini, portando la magia del Natale nel centro di Salerno e creando un’atmosfera di festa e condivisione.

Salerno si prepara a vivere un nuovo momento di festa e condivisione all’insegna della magia natalizia. Domani, alle ore 11, presso i Giardini della Carnale, andrà in scena lo spettacolo “Christmas Town”, a cura della compagnia Citrea, con ingresso gratuito, per permettere a tutti di partecipare. Salernotoday.it A SPASSO NEL WEEKEND. L’atmosfera e la magia del Natale avvolgono la provincia di Varese: luci, mercatini, musica e tanti appuntamenti tutti da vivere - Proseguono i mercatini a Varese e l’illuminazione ai Giardini Estensi, la bancarelle degli hobbysti anche a Gavirate. varesenoi.it

Latina, arriva Babbo Natale al Paradise Garden Center - La magia del Natale arriva al Paradise Garden Center di Latina con un evento speciale dedicato a grandi e piccini: ... latinapress.it

La magia del Natale si accende in Piazza della Scala grazie all’albero "Lumen Your Christmas" realizzato da La Nordica-Extraflame official page, simbolo di calore, luce e tradizione. Un’installazione che illumina le feste e crea un’atmosfera unica, da viver - facebook.com facebook

Che Magia il Natale! ? Canzone di Natale per Bambini. La Lanterna delle Fiabe

