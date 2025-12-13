La mafia fa più affari al Nord che al Sud | 61,4 miliardi di euro ripuliti legalmente

Le mafie italiane continuano a espandersi e a consolidarsi, con un giro d’affari stimato in 61,4 miliardi di euro ripuliti ogni anno. Sorprendentemente, il Nord del Paese rappresenta il cuore di queste attività illecite, sfatando i luoghi comuni e rivelando una realtà ben diversa da quella dipinta dalla fiction.

Ancora oggi si ha un’immagine delle mafie come quelle nelle serie TV di 10 o 20 anni fa, ma quello stesso immaginario era già datato. Negli ultimi anni la realtà è un’altra: le mafie investono nell’economia legale e sfruttano mercati e strumenti finanziari ordinari per ripulire capitali illeciti e mimetizzarsi nel tessuto produttivo. Questo è quanto emerge dall’analisi Svimez–Guardia di Finanza sui reati economici dal 2010 al 2024. Da sottolineare anche il dato geografico, perché è tempo di accantonare l’idea che Sud equivalga a mafie e il resto del Paese non ne sia coinvolto o lo sia in forma minore. Quifinanza.it

