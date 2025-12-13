La Libertà Viaccia-Sagginale | è il match clou

La tredicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria si avvicina, con il match tra Libertà Viaccia e Sagginale che si prospetta come il grande evento. L’appuntamento è fissato per le 14:30 di domani, promettendo emozioni e sfide avvincenti tra le protagoniste di questa fase del torneo.

Nel girone B di Prima Categoria, la Pietà 2004 ha agguantato il quinto posto è vorrà mantenerlo battendo tra le mura amiche il Bellaria Cappuccini. Allo stesso modo, Prato Nord e Viaccia proveranno a lasciare il centro della graduatoria per avvicinarsi alle posizioni nobili, giocando rispettivamente al Galleni contro lo Staffoli ed in trasferta contro la Montagna Pistoiese. In zona playout, il Casale Fattoria riceverà l'Atletico Spedalino ed il Maliseti Seano attende il San Miniato: per entrambe le compagini pratesi, la priorità è vincere e conquistare punti-salvezza.