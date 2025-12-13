La Lega dice no al governo sulle armi all'Ucraina | Non votiamo un altro decreto così deve cambiare

La Lega si oppone al governo sulla questione delle armi all'Ucraina, annunciando che non voterà il decreto per il rinnovo dell'invio segretato di armi nel 2026. Il senatore Claudio Borghi ha espresso chiaramente la posizione del partito, chiedendo un cambiamento rispetto alle decisioni precedenti.

Presa di posizione netta della Lega: il senatore Claudio Borghi ha dichiarato apertamente che il partito non sosterrà il decreto per rinnovare l'invio secretato di armi all'Ucraina nel 2026. Ora il governo Meloni deve trovare un compromesso. FdI e FI sono a favore, e il decreto avrebbe dovuto avere il via libera prima della fine dell'anno. Fanpage.it

Armi a Zelensky, la Lega dice no e il decreto di proroga slitta - Slitta il decreto per prorogare l'invio di armi all'Ucraina di Zelensky. lanotiziagiornale.it