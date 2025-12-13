La Lazio vince in 9 a Parma 1-0
La Lazio ottiene una vittoria inaspettata al Tardini, battendo il Parma 1-0 nonostante siano rimasti in nove uomini. Un gol di Noslin all'82° decide la partita, in una sfida caratterizzata dalle espulsioni di Zaccagni e Basic. Un risultato che testimonia la tenacia dei biancocelesti anche in condizioni avverse.
AGI - Impresa della Lazio che al Tardini ha battuto il Parma 1-0 con un gol di Noslin all'82mo dopo che i biancocelesti erano rimasti in nove uomini, per le espulsioni di Zaccagni nel primo tempo e di Basic nel secondo. La squadra di Sarri sale così a 22 punti mentre il Parma resta a 14 punti, sull'orlo della zona retrocessione. Si tratta di una sconfitta pesante per la formazione di Cuesta, che si conferma peggior attacco della Serie A (10 gol, come il Pisa) nonostante la doppia superiorità numerica maturata con i rossi a Zaccagni (42') e Basic (78'). È stata una partita a due facce, ma la Lazio ha sempre mantenuto ordine anche nel momento più difficile. Agi.it
