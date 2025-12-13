La Lazio fa l' impresa e passa a Parma in nove uomini | decide un gol di Noslin
La Lazio conquista una vittoria storica a Parma, giocando in inferiorità numerica. Nella sfida valida per il 15° turno di Serie A, i biancocelesti riescono a portare a casa i tre punti grazie a un gol di Tijjani Noslin, dimostrando carattere e determinazione contro ogni pronostico.
La Lazio vince 1-0 in trasferta a Parma nella sfida valida per il 15° turno di Serie A. Grande impresa per la squadra di Sarri, che rimasta in nove uomini conquista una vittoria soffertissima grazie al gol di Tijjani Noslin. Primo tempo equilibrato con i biancocelesti a fare la partita e i ducali, compatti dietro e pronti a ripartire. Al 42' viene espulso Zaccagni per una brutta entrata su Estevez. Al 78' i biancocelesti restano in nove uomini: va fuori Basic per un fallo di reazione su Estevez. A sorpresa la Lazio trova il gol vittoria. All'82' il neo entrato Noslin sfrutta una dormita della difesa gialloblù, salta Corvi e deposita in rete. Ilgiornale.it
Impresa Lazio a Parma: in 9 contro 11 Noslin sbanca il Tardini e inguaia Cuesta - I biancocelesti di Sarri, con due espulsi, vincono in trasferta nel 15esimo turno di Serie A. tuttosport.com
