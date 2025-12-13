La Lazio fa l' impresa e passa a Parma in nove uomini | decide un gol di Noslin

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lazio conquista una vittoria storica a Parma, giocando in inferiorità numerica. Nella sfida valida per il 15° turno di Serie A, i biancocelesti riescono a portare a casa i tre punti grazie a un gol di Tijjani Noslin, dimostrando carattere e determinazione contro ogni pronostico.

La Lazio vince 1-0 in trasferta a Parma nella sfida valida per il 15° turno di Serie A. Grande impresa per la squadra di Sarri, che rimasta in nove uomini conquista una vittoria soffertissima grazie al gol di Tijjani Noslin. Primo tempo equilibrato con i biancocelesti a fare la partita e i ducali, compatti dietro e pronti a ripartire. Al 42' viene espulso Zaccagni per una brutta entrata su Estevez. Al 78' i biancocelesti restano in nove uomini: va fuori Basic per un fallo di reazione su Estevez. A sorpresa la Lazio trova il gol vittoria. All'82' il neo entrato Noslin sfrutta una dormita della difesa gialloblù, salta Corvi e deposita in rete. Ilgiornale.it

lazio fa impresa passaImpresa Lazio a Parma: in 9 contro 11 Noslin sbanca il Tardini e inguaia Cuesta - I biancocelesti di Sarri, con due espulsi, vincono in trasferta nel 15esimo turno di Serie A. tuttosport.com

Unindustria, 'fare del Lazio tra migliori regioni d'impresa Ue' - "Le politiche industriali del territorio, si fanno mettendo le aziende nelle migliori condizioni per competere in un contesto attrattivo per gli investimenti", sottolinea il leader degli industriali ... ansa.it

la lazio fa l impresa e passa a parma in nove uomini decide un gol di noslin

© Ilgiornale.it - La Lazio fa l'impresa e passa a Parma in nove uomini: decide un gol di Noslin

Sto qua per te

Video Sto qua per te