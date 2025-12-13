La Lazio di Sarri trova una vittoria epica | rimasta in 9 uomini vince a Parma con un gol di Noslin all’82’

La Lazio di Sarri conquista una vittoria storica a Parma, nonostante le avversità: rimanendo in dieci e poi in nove uomini, trova il gol decisivo all’82’ con Noslin. Un successo incredibile che testimonia la determinazione della squadra e la capacità di reagire anche nelle situazioni più difficili.

La Lazio di Sarri, rimasta prima in dieci e poi addirittura in nove uomini, trova incredibilmente il gol del vantaggio contro il Parma grazie a Noslin, sfruttando un errore difensivo dei padroni di casa. Parma-Lazio: cronaca di un match folle. L’episodio chiave arriva al 42’ del primo tempo. In un duello lungo la fascia, Zaccagni entra in scivolata con la gamba alta e colpisce il centrocampista del Parma Estevez poco sotto il ginocchio. L’arbitro Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido, non ha dubbi ed estrae subito il cartellino rosso diretto. Dal Var, dove operano Aureliano e Volpi, non arriva alcuna segnalazione per una revisione della decisione. Ilnapolista.it

Sarri diretta dopo Parma-Lazio: interviste e conferenza stampa LIVE - I biancocelesti ritrovano la vittoria in nove, con le discusse espulsioni a Zaccagni e Basic. corrieredellosport.it