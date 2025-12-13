La Lazio di Sarri trova una vittoria epica | rimasta in 9 uomini vince a Parma con un gol di Noslin all’82’
La Lazio di Sarri conquista una vittoria storica a Parma, nonostante le avversità: rimanendo in dieci e poi in nove uomini, trova il gol decisivo all’82’ con Noslin. Un successo incredibile che testimonia la determinazione della squadra e la capacità di reagire anche nelle situazioni più difficili.
La Lazio di Sarri, rimasta prima in dieci e poi addirittura in nove uomini, trova incredibilmente il gol del vantaggio contro il Parma grazie a Noslin, sfruttando un errore difensivo dei padroni di casa. Parma-Lazio: cronaca di un match folle. L’episodio chiave arriva al 42’ del primo tempo. In un duello lungo la fascia, Zaccagni entra in scivolata con la gamba alta e colpisce il centrocampista del Parma Estevez poco sotto il ginocchio. L’arbitro Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido, non ha dubbi ed estrae subito il cartellino rosso diretto. Dal Var, dove operano Aureliano e Volpi, non arriva alcuna segnalazione per una revisione della decisione. Ilnapolista.it
Sarri diretta dopo Parma-Lazio: interviste e conferenza stampa LIVE - I biancocelesti ritrovano la vittoria in nove, con le discusse espulsioni a Zaccagni e Basic. corrieredellosport.it
Diretta/ Parma Lazio (risultato finale 0-1): Sarri, incredibile colpo in 9! Serie A, 13 dicembre 2025 - Diretta Parma Lazio streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Ennio Tardini per il quindicesimo turno del campionato di Serie A 2025/2026 ... ilsussidiario.net
Dalla Lazio alla SSC Napoli a costo zero Sarri imbufalito per la cessione: "Stiamo mandando via il calciatore più forte" Conte ci ha visto giusto, a gennaio firma il precontratto ? https://bit.ly/48SO77C - facebook.com facebook
Verso #Parma- #Lazio, la partita dei grandi ex del passato? ? Da Juan Sebastian #Verón ad Hernán #Crespo passando per Stefano #Fiore ed Enrico #Chiesa: tanti i doppi ex di Parma-Lazio. Alle 18:00 il Parma di Cuesta sfida la Lazio di Maurizio Sarri. @ x.com
Sarri: La Lazio va rinforzata, serve gente che ci migliori