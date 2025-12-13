La Juventus non è in vendita | Elkann rifiuta 1,1 miliardi da Tether La Stampa

La Juventus ha ribadito di non essere in vendita, nonostante un'offerta ufficiale da parte di Tether, società nel settore delle criptovalute, di 1,1 miliardi di euro. La proposta è stata respinta e la società piemontese ha confermato il proprio obiettivo di mantenere il controllo della squadra.

Nonostante la Juventus non sia in vendita, l’azienda di criptovalute Tether ha inviato un’offerta ufficiale ai bianconeri per comprare l’intera quota, valutata 1,1 miliardi. Inoltre, nei piani della società con sede a El Salvador, ci sarebbe un ulteriore investimento per rafforzare la squadra. I piani di Tether e il rifiuto della Juventus. La Stampa scrive: “La Juventus non è in vendita. Ma Tether vuole ugualmente provare ad acquistarla, incassando per ora il secco no da parte di Exor. È questa la sintesi delle posizioni ufficiali del socio di maggioranza del club bianconero e del colosso delle criptovalute che sta provando la scalata, al termine di una giornata che ha visto Tether presentare un’offerta vincolante alla holding della famiglia Agnelli- Elkann. Ilnapolista.it

