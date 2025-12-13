La Igor Volley ospita San Giovanni
La Igor Volley torna a giocare al Pala Igor contro Omag-Mt San Giovanni in Marignano. La sfida, in programma domenica alle 17 e trasmessa su Volleyball World, rappresenta un'importante occasione per la squadra di Lorenzo Bernardi di mettere in campo tutta la propria determinazione.
Ancora una sfida casalinga per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che torna in campo al Pala Igor per la sfida alla Omag-Mt San Giovanni in Marignano alle 17 di domenica (Diretta su Volleyball World). Il match valido per la prima di ritorno di regular season, sarà la seconda uscita dopo il giro. Novaratoday.it
La Igor Volley ospita San Giovanni - Ancora una sfida casalinga per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che torna in campo al Pala Igor per la sfida alla Omag- novaratoday.it
La Igor Volley torna in campo: a Novara arriva San Giovanni in Marignano - Archiviato il successo in quattro set contro Pinerolo, la Igor Volley Novara si prepara a scendere nuovamente in campo. lavocedinovara.com
Igor Volley Novara added a new photo. - Igor Volley Novara - facebook.com facebook
Pallavolo: Coppa Italia, stasera la Puntotel ospita al Palapozzillo la Igor Gorgonzola Novara.