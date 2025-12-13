La guida ai film Da Jodie Foster a Bus 47 | le idee

Un ritorno al cinema in grande stile per Jodie Foster, che dopo anni di progetti più discreti torna sul grande schermo con il film francese Vita privata. L'articolo esplora questa nuova fase artistica dell’attrice, insieme alle altre idee e novità del mondo cinematografico, tra cui il film Bus 47 e le tendenze più interessanti del momento.

Ritorno al cinema in grande stile per Jodie Foster. Dopo anni di silenzi e di film poco appariscenti, l’ex bambina prodigio di Hollywood che a soli tredici anni aveva conquistato pubblico e critica in Taxi driver è protagonista all’Eden con il film francese Vita privata (16, 18.15 e 21). Diretta da Rebecca Zlotoski, la star vincitrice di due premi Oscar (Sotto accusa e Il silenzio degli innocenti) interpreta il ruolo di una psicologa americana che vive a Parigi. Una sua paziente muore suicida ma la prima ad avere i dubbi è proprio lei. Insieme alla Foster che per la prima volta recita in francese, un bel gruppo di attori francesi come Daniel Auteil, Virignie Efira, Mathieu Almaric. Lanazione.it

