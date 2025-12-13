La Germania invierà truppe in Polonia per rafforzare i confini

La Germania ha annunciato l'invio di truppe in Polonia per rafforzare i confini con Bielorussia e Kaliningrad. Questa mossa mira a consolidare la sicurezza regionale e rispondere alle crescenti tensioni nella regione, evidenziando l'impegno della Germania nel garantire stabilità e difesa negli scenari di crisi attuali.

La Germania invierà soldati in Polonia per aiutare il rafforzamento del confine di Varsavia con la Bielorussia e l'enclave russa di Kaliningrad. Lo ha dichiarato un portavoce del ministero della Difesa di Berlino, secondo il quale il compito dei militari tedeschi consisterà per lo più in "attività di ingegneria" come "la costruzione di fortificazioni, lo scavo di trincee, la posa di filo spinato o l'erezione di barriere anticarro. "Il supporto fornito dai soldati tedeschi e' limitato a queste attività di ingegneria", ha assicurato il portavoce, che non ha specificato il numero esatto di soldati coinvolti, limitandosi a dire che si tratterà di un "numero a due cifre medio". Iltempo.it La Germania invierà truppe in Polonia per rafforzare i confini - La Germania invierà soldati in Polonia per aiutare il rafforzamento del confine di Varsavia con la Bielorussia e l'enclave russa di ... msn.com

