la francia vince il junior eurovision song contest 2025

È la Francia ad aggiudicarsi la ventitreesima edizione del Junior Eurovision Song Contest grazie al brano Ce Monde, interpretato dalla giovane Lou Deleuze. La competizione, versione junior del più noto Eurovision Song Contest, si è tenuta presso la Gymnastic Hall di Tbilisi, in Georgia, in seguito alla vittoria di Andria Putkaradze con la sua To my mum nell’edizione precedente. A completare il podio, al secondo posto l’Ucraina con Motanka di Sofiia Nersesian, seguita dalla Georgia con Anita Abgariani e la sua Shine Like a Star. Entrando nello specifico della gara, alla sua quarta vittoria, la Francia ha ricevuto 152 punti dalle Giurie, che sono andati a sommarsi ai 96 ottenuti dal televoto, che hanno decretato la vittoria nella manifestazione canora. Davidemaggio.it
