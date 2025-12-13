La Forza di una Donna anticipazioni dal 15 al 20 dicembre 2025 | Nezir libera Sarp Bahar e i bambini
© US Mediaset Fine della prigionia per Sarp, Bahar e i piccoli Nisan e Doruk. Nel corso delle prossime puntate de La Forza di una Donna, Nezir Korkmaz lascia liberi tutti i componenti della famiglia Çe?meli, così come Piril, Suat, Münir e i gemelli, quando capisce che la polizia sta ormai per bussare alla sua porta. Una liberazione che innesca però tanti dubbi nei personaggi coinvolti. Maggiori info nelle trame che seguono. La prossima settimana, la dizi è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.05 e alle 18.10 circa e il sabato alle 15.30. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. Davidemaggio.it
