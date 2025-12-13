La Fondazione Cultura & Innovazione promuove l'integrazione di intelligenza artificiale, realtà virtuale e strumenti digitali nelle scuole, contribuendo a trasformare metodi didattici e favorire un apprendimento più innovativo e coinvolgente. Attraverso progetti e iniziative, mira a ridisegnare il futuro dell'educazione, puntando su tecnologie all'avanguardia per preparare gli studenti alle sfide del domani.

Nel percorso che sta ridisegnando la scuola, Fondazione Cultura & Innovazione scommette su strumenti digitali, intelligenza artificiale e metodologie immersive per rinnovare insegnamento e apprendimento. L'obiettivo è accompagnare docenti e studenti in un cambiamento che chiede competenze nuove, senza perdere il senso più profondo dello studio: crescere, capire, orientarsi. Tecnologie che cambiano la didattica Il . L'articolo La Fondazione Cultura & Innovazione porta IA e realtà virtuale in classe è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

