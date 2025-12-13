la fiamma olimpica una mattinata da evento emozioni e tifo in strada i cinque cerchi conquistano

Vent’anni fa, Jury Chechi, trentenne ginnasta medagliato ad Atene 2004, portò la Fiamma olimpica per le strade di Prato, dando il via a un evento ricco di emozioni e entusiasmo, pochi giorni prima delle Olimpiadi invernali di Torino 2006. Un ricordo che ancora oggi rivive tra entusiasmo e tifo popolare.

Sono trascorsi ormai vent’anni da quando un trentaseienne Jury Chechi, reduce dalla conquista della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atene 2004 (posandosi "come una foglia che si arrende all’autunno, rivendicando a sé la grazia del volo") portava da tedoforo la fiamma olimpica per le strade di Prato, a poche settimane di distanza dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Torino 2006. E a due decenni di distanza, l’appuntamento si è rinnovato: centinaia e centinaia di pratesi, bambini ed adulti, hanno salutato ieri mattina il passaggio del fuoco olimpico in vista delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026 a partire dalle 9 da viale Montegrappa. Lanazione.it

Fiamma olimpica a Marsala, il programma della tappa - Il 15 dicembre la Fiamma olimpica a Marsala attraversa la città con venti tedofori, scuole in festa e modifiche alla viabilità lungo il percorso ... marsalalive.it