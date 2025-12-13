La fiaccola e i suoi 12mila chilometri in Italia Dalla pista da bob allo stadio del giaccio è conto alla rovescia per il grande evento Ecco i Giochi made in Italy Fiamma viva in quindici sedi di gara

La fiaccola dei Giochi invernali Milano-Cortina percorre 12mila chilometri in tutta Italia, attraversando 15 sedi di gara. Un simbolo di unità e tradizione, rappresenta l’attesa e l’entusiasmo per un evento che metterà l’Italia al centro del mondo dello sport su ghiaccio. Un rito antico che accende la passione e la storia del nostro Paese.

Da Olimpia all’Italia in un rituale antico quanto il mondo. S’accende la fiamma dei Giochi invernali di Milano-Cortina che renderanno l’Italia la protagonista dei ghiacci. Oltre duemila chilometri ha percorso la sacra fiamma dalla Grecia verso l’Italia. Oggi è qui tra noi per un viaggio di 63 giorni e 12mila chilometri, con oltre 10mila tedofori selezionati e tre regioni ad attenderla per 15 sedi di gara. Un obiettivo, quello olimpico, al quale l’Italia lavora da anni, a partire dalla realizzazione degli impianti. Come lo Sliding Center di Cortina, la pista per bob, skeleton e slittino nata sulle ceneri della vecchia ’Eugenio Monti’. Sport.quotidiano.net Attesa per la fiaccola olimpica. Ecco i primi tedofori forlivesi: "Non potevamo crederci" - Nei giorni precedenti saranno protagoniste Milva Rossi e Chiara Camporesi. msn.com

Milano-Cortina 2026, il percorso della fiaccola olimpica. Tra un anno esatto l’accensione / La Mappa - Il 26 novembre 2025 l’accensione del sacro fuoco a Olimpia, poi un viaggio di 12mila chilometri che toccherà tutte le 110 province d’Italia. ilgiorno.it

Al Bano porta la fiaccola olimpica - facebook.com facebook

Dal 15 al 19 dicembre la fiaccola dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 attraverserà l’Isola facendo il suo ritorno dopo 20 anni, la lista ufficiosa degli atleti tedofori x.com

© Sport.quotidiano.net - La fiaccola e i suoi 12mila chilometri in Italia Dalla pista da bob allo stadio del giaccio, è conto alla rovescia per il grande evento. Ecco i Giochi made in Italy. Fiamma viva in quindici sedi di gara

Alessandro mi ha investito mentre andava in bicicletta e…

Video Alessandro mi ha investito mentre andava in bicicletta e… Video Alessandro mi ha investito mentre andava in bicicletta e…