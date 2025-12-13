La Festa regionale del Pd Sicilia alla Vecchia Dogana

La Festa regionale del Pd Sicilia si svolge alla Vecchia Dogana, offrendo tre giorni intensi di incontri, dibattiti e tavoli tematici. Un'occasione per discutere della Sicilia attuale e delle prospettive future, con la partecipazione di dirigenti regionali e nazionali, parlamentari e rappresentanti delle istituzioni.

Una tre giorni fitta di incontri, dibattiti, tavoli tematici in cui si discuterà della Sicilia del presente e soprattutto del futuro alla presenza dei dirigenti del Partito siciliano e nazionale, dei parlamentari siciliani eletti all’Ars, alla Camera e al Senato. Nella prima giornata – oltre alla. Cataniatoday.it Catania, inizia la festa regionale del PD. Barbagallo: “Occasione per discutere e ascoltare le richieste” - Una tre giorni fitta di incontri, dibattiti, tavoli tematici in cui si discuterà della Sicilia del presente e soprattutto del futuro alla presenza dei dirigenti del Partito democratico siciliano e ... msn.com Il Pd di Sicilia fa la festa ma non (ancora) l'unità, attesa per Elly Schlein. Barbagallo sulle Regionali: «Campo largo? Preferisco chiamarlo centrosinistra» - Una «mano tesa» nei confronti delle correnti interne che continuano ad avversarlo, ma anche un'anticipazione: «Vogliamo essere noi a fare il nome di chi correrà per il dopo- lasicilia.it

Il Comitato Regionale Lazio è presente alla Festa di Sport - Trofeo CONI 2025 con il Presidente Domenico Zibellini e il Vice Presidente Carmine De Lisa In esposizione le maglie di ASD Quattro Torri , ASD Frascati Scacchi Club, Steinitz e SCUOLA POPOLAR - facebook.com facebook

© Cataniatoday.it - La Festa regionale del Pd Sicilia alla Vecchia Dogana

Festa Democratica Nazionale - Palermo - 18 Settembre 2010

Video Festa Democratica Nazionale - Palermo - 18 Settembre 2010 Video Festa Democratica Nazionale - Palermo - 18 Settembre 2010