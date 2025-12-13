La Fenix Energia subisce una sconfitta casalinga contro la GS Team 89 Gabicce, una squadra in grande forma. La partita, caratterizzata da una prestazione sottotono dei padroni di casa, si conclude con il risultato di 1-3 a favore degli avversari, che continuano a confermare il loro ottimo momento di forma.

Una Fenix Energia poco brillante perde 1-3 in casa con la GS Team 89 Gabicce, formazione che sta raccogliendo ottimi risultati e che ha confermato di essere in salute.“È stata una partita tra due squadre che stanno vivendo momenti opposti e il campo lo ha dimostrato – afferma coach Loris Polo -. Ravennatoday.it

La Fenix Energia perde in casa con Gabicce - Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 20 dicembre alle 18 in casa del Clementina 2020 Castelbellino ... ravennatoday.it