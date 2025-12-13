La famiglia non è in grado di controllarlo giudice sposta ragazzino ai domiciliari in comunità
Il tribunale per i minorenni di Milano ha deciso di trasferire un ragazzino in comunità, poiché la famiglia non era in grado di gestirlo adeguatamente. La decisione deriva dalla necessità di garantire un percorso di recupero più efficace, allontanando il minore dall'ambiente familiare. La scelta evidenzia l'importanza di interventi mirati per il benessere del giovane.
La famiglia non era in grado di gestirlo, il tribunale per i minorenni di Milano lo sposta in comunità. La polizia di Stato di Como ha eseguito martedì mattina un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un diciassettenne residente a Cantù, emessa dal gip di Milano.Il. Milanotoday.it
