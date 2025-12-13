La doppietta di Raphinha porta il club catalano a sette punti di vantaggio al vertice della Liga

Il Barcellona continua la sua marcia in vetta alla Liga, grazie alla doppietta di Raphinha che ha portato i catalani a una vittoria per 2-0 contro l'Osasuna. Con questo risultato, il club blaugrana si mantiene saldo al primo posto, aumentando il vantaggio sui inseguitori a sette punti.

2025-12-13 21:31:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Barcellona ha esteso il suo vantaggio in testa alla Liga vincendo 2-0 contro l’Osasuna in difficoltà al Camp Nou sabato. Raphinha ha segnato entrambi i gol e il club catalano ha ottenuto sette vittorie consecutive in campionato portandosi in cima alla classifica con sette punti di vantaggio, anche se ha giocato una partita in più rispetto ai rivali del Real Madrid, che domani incontreranno l’Alaves. Ma le cose non sono andate bene per la squadra di Hansi Flick contro gli avversari al 16° posto. Justcalcio.com

Raphinha, che doppietta! Barcellona-Osasuna 2-0 - Due reti del brasiliano permettono ai blaugrana di battere i ragazzi di Alessio Lisci e di staccare, così, di 7 punti il Real Madrid. corrieredellosport.it