La documentazione non basta | niente pista di pattinaggio a Cameri

A Cameri, il sogno di una pista di pattinaggio natalizia si infrange nonostante la presenza della struttura montata da settimane. La mancanza di autorizzazioni o altri ostacoli amministrativi impedisce l'apertura al pubblico, lasciando ignorato l'entusiasmo e le aspettative della comunità durante le festività.

Niente pista di pattinaggio. Non si pattina per questo Natale a Cameri, sebbene la pista Zaneletti sia stata montata già da alcune settimane.Come spiegato alcuni giorni fa da Comune e gestore vi erano alcuni aspetti burocratici e tecnici da sistemare, dettagli richiesti dalla commissione comunale. Novaratoday.it

