La documentazione non basta | niente pista di pattinaggio a Cameri

A Cameri, il sogno di una pista di pattinaggio natalizia si infrange nonostante la presenza della struttura montata da settimane. La mancanza di autorizzazioni o altri ostacoli amministrativi impedisce l'apertura al pubblico, lasciando ignorato l'entusiasmo e le aspettative della comunità durante le festività.

Niente pista di pattinaggio. Non si pattina per questo Natale a Cameri, sebbene la pista Zaneletti sia stata montata già da alcune settimane.Come spiegato alcuni giorni fa da Comune e gestore vi erano alcuni aspetti burocratici e tecnici da sistemare, dettagli richiesti dalla commissione comunale. Novaratoday.it

Sinnai, sistemata la pista di pattinaggio - Realizzata diversi anni fa nel rione di Sant’Isidoro, la pista di pattinaggio è stata rimessa a nuovo e resa più funzionale. unionesarda.it

Le piste di pattinaggio più belle a Natale 2025: tra magia e ghiaccio - Il Natale porta con sé un’atmosfera da fiaba, ricca di luci scintillanti, profumi speziati e tradizioni che riscaldano il cuore. siviaggia.it

Basta demo finte. Ho messo alla prova Gemini 3.0 su un'app che sto sviluppando da mesi. Prima di scrivere codice, gli ho chiesto di generare la documentazione tecnica. Risultato? Molto interesante. Ha capito la logica di business meglio delle versioni prece - facebook.com facebook