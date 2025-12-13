La dj internazionale Madame Betty é onorata di ospitare alla console del Sushi Jazz a Pietrasanta venerdì 19 dicembre Elena Cirillo che si è laureata in Violino e Canto Lirico Ha collaborato con tanti big come Sting Kylie Minogue e Robbie Williams

Venerdì 19 dicembre, Madame Betty ospiterà alla console del Sushi Jazz a Pietrasanta Elena Cirillo, talentuosa laureata in Violino e Canto Lirico, con collaborazioni con artisti come Sting, Kylie Minogue e Robbie Williams. La sua carriera internazionale l’ha portata a esibirsi in eventi esclusivi e in diverse parti del mondo, tra cui India, Russia e New York.

Fashion Tv scelse Madame Betty per suonare in un party esclusivo nella vills di Madonna facendola diventare un personaggio di caratura internazionale: tg, sfilate di moda, collaborazioni e show in India, Russia e New York La dj internazionale Madame Betty é onorata di ospitare alla concerto d. Ilgiornaleditalia.it La solidarietà si fa 'green'. Galà con Madame Betty - E' attesa la performance alla consolle della dj internazionale (gettonata ai party di Madonna e volto del Chiambretti Show) al gala benefit che stasera si terrà all'Alpemare. lanazione.it Madame Betty: il vinile rende tutto più magico - Ecco a voi MadameBetty Il tuo nome d'arte da dove arriva? panorama.it "Madame" arriva il 9 gennaio. Un brano pop elettronico con anima burlesque, sensuale e internazionale. Racconta una nuova relazione… vista dagli occhi dell'ex, che non riesce a lasciare andare. Tra Parigi, luci, gelosie e desideri sospesi, Madame è un viag

